ليبيا – قال رئيس حزب التغيير والمبعوث الخاص لرئيس الرئاسي لدول المغرب العربي جمعة القماطي أنه مازل يتطلع لدور أكبر للجزائر في الأزمة بحكم أنها دولة جارة قوية في العالم العربي وشمال إفريقيا.

القماطي أشار وفقاً لموقع “عربي21 ” القطري إلى تطلعه الدائم دائما لأن تكون الجزائر دولة وازنة ولا تسمح لأي قوة عربية قريبة أو إقليمية بعيدة بالتأثير في المشهد الليبي لترسيخ الانقسام حسب زعمه.

وشدد على ضرورة تدخل الجزائر لمنع ما وصفه بـ”التدخل الفج” في ليبيا خاصة وأن الأمن القومي الجزائري يتأثر مباشرة بما يحدث فيها والتي تجمعها بها أكثر من 900 كلم من الحدود المشتركة وهناك قضايا حساسة جداً مثل الإرهاب وحركة السلاح والتهريب وغيرها.