ليبيا – أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في بيان لها على أن التدخل العسكري التركي في ليبيا قد حول حرب القوات المسلحة ضد الإرهاب في ليبيا إلى حرب دولية تحت شعار داخلي، مشددةً على أنها لن تسمح لمتطرف ومرتزق ومجرم بالجلوس في بيوت الليبين.



القيادة العامة أعلنت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه على إعادة تشكيل غرف العمليات الرئيسية للقوات المسلة وتكليف ضباط أكفاء قادرين على التفاعل مع المعركة ومتغيراتها، مؤكدةً أن القوات المسلحة ستقاتل وتنتصر لليبيا.

وأضاف البيان بأن الرئيس التركي أردوغان لا يحتاج لليبيين ولا يحمل لهم ما يدفعهم لحلول وطنية للأزمة الراهنة، مبيناً بأن الأخير قد جاء لغرض السيطرة على ثروات وخيرات ليبيا ولإحياء الإمبراطورية العثمانية المهزومة بحسب نص البيان.

وشددت القيادة العامة في بيانها على أنه عبر التاريخ كانت تركيا تستولى على مقدرات الشعب الليبي وعلى أرضهم وتحولهم إلى لاجئين وأقليات مبعثرة مثل الأرمن والأكراد، مشيرةً إلى أنها تقاتل حتى لا يتحول المشهد في ليبيا لما جرى مع الأرمن والأكراد.

وأضاف البيان:” نحن نقاتل من أجل حماية بلادنا وشعبنا وكذلك حماية العالم العربي بأسره من التهديد العثماني، مشيرا إلى أن الدول العربية ستساعد الجيش الوطني في ذلك.

وشددت القيادة العامة الجيش على أن الشعب الليبي حر ولن يركع إلى تركيا فهو ليس بحاجة لها، مؤكدةً أن إدارة العمليات العسكرية ستكون بشكل أفضل في إطار خطة استراتيجية محكمة تضمن تسخير امكانيات القوات المسلحة الليبية والسلطات المدنية والشعب الليبي بقبائله ونخبه المتعددة وبعقيدة تركها شيخ الشهداء عمر المختار للشعب وجيشه.