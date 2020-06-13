إسبانيا – كشف كيكي سيتيين، مدرب برشلونة، عن قائمة الفريق الكتالوني التي ستواجه ريال مايوركا، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وشهدت قائمة برشلونة لهذه المباراة، اسم لويس سواريز، العائد من الإصابة، بالإضافة إلى ليونيل ميسي، الذي عانى من الشد العضلي خلال الأسبوع الفائت أدى إلى غيابه عن بعض الحصص التدريبية.

كما بات صامويل أومتيتي جاهزا لخوض هذه المباراة، فيما سيغيب كليمون لونجليه عن المواجهة بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويستمر غياب عثمان ديمبيلي وعدم تواجده ضمن قوائم الفريق في هذه المسابقة، إثر استبعاده في شهر يناير الماضي عقب إصابته واستقطاب مارتن برايثوايت بدلا منه.

وشهدت القائمة استدعاء ريكي بوتش، أنسو فاتي، كولادو، آراوخو، مونشو من الفريق الثاني.

وجاءت قائمة برشلونة على الشكل الآتي:

تير شتيغن، نيتو، سيميدو، بيكيه، راكيتيتش، سيرخيو بوسكيتس، آرتور ميلو، سواريز، ميسي، غريزمان، جوردي ألبا، برايثوايت، سيرجي روبيرتو، دي يونغ، فيدال، أومتيتي، جونيور فيربو، ريكي بويغ، إينياكي بينا، كولادو، أنسو فاتي، أراخو، مونشو.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن غريمه ريال مدريد، ويسعى الفريق الكتالوني نحو التتويج بلقب الليغا للمرة الثالثة على التوالي.

المصدر: وكالات