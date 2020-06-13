ليبيا – قال مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض يشتغل بأحدث التقنيات العالمية للتشخيص المعملي لفيروس الكورونا.

النجار أشار بحسب المكتب الإعلامي التابع للمركز إلى أن ظاهرة الطعن والتشكيك في النتائج المعملية تنم عن جهل وعدم وعي ممن يقومون بذلك وهذا تسبب في تحريض الرأي العام وعدم تصديق الناس لوجود فيروس الكورونا مما أدى إلى إستهتار وتهاون واضح في تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية التي أوصت بها جهات الإختصاص وتسبب في زيادة نشر المرض.

ولفت إلى أن مثل هذه الأفعال المقصوده قد ترقى إلى جريمة تمس بالأمن القومي الصحي ويعاقب مرتكبيها بحكم القانون.