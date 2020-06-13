الولايات المتحدة.. تجاوز عدد الإصابات بكورونا حاجز المليونين والوفيات 113914

الولايات المتحدة.. تجاوز عدد الإصابات بكورونا حاجز المليونين والوفيات 113914

الولايات المتحدة – المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يوم امس، إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ مليونين و16027 شخصا، بزيادة 21744 حالة عن يوم الخميس.

وأضافت المراكز الأمريكية أن عدد الوفيات ارتفع 947 ليصل الإجمالي إلى 113914 وفاة.

ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض “كوفيد-19” حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 11 يونيو، مقارنة بالتقرير الصادر يوم الخميس 11 يونيو.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

وتعتبر الولايات المتحدة أكثر المناطق تضررا في العالم من تفشي فيروس كورونا.

المصدر: رويترز