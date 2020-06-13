ليبيا – وجه عضو مجلس النواب سعيد امغيب رسالة إلى كل من وصفهم بـ”الواهمين في الداخل والخارج” الحالمين باحتلال الأراضي الليبية والطامعين بنهب ثرواتها وخيراتها.

امغيب أضاف في تدوينه له عبر موقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك” “نحن لانستطيع ان نكون عملاء والأرض أرضنا وخيراتها وثرواتها ملك لابنائها أحفاد المجاهدين الأبطال الذين قاتلوا الطليان وهم شعب اعزل في ذلك الوقت”.

وأضاف :” ماذا يحدث ؟؟ مجرمون وارهابيون مطلوبون محلياً ودولياً يقاتلون الجيش الليبي المعتمد من البرلمان الشرعي ، بإسم الدفاع عن الدولة المدنية !! ولا أحد في العالم يتكلم او يحرك ساكناً !؟ يظهر جنود تنظيم الدولة (داعش) في مقاطع فيديو في صبراتة وصرمان يحرقون المقرات الحكومية واخيراً في طرابلس يقطعون الرؤوس ، ولا احد في العالم يعترض او يحرك ساكناً !؟”.

وقال إن تركيا الدولة العضو في حلف الناتو تنقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا جواً وبحراً وتعتدي على دولة أخرى عضو في الأمم المتحدة، امام أنظار العالم وتسعى لنهب ثرواتها ويتفاخر رئيسها بحرق مدنها و تهجير اهلها ويرفض المبادرة المصرية التي رحبت بها العديد من دول العالم دون أن يحتج أحد أو يحرك ساكناً.

كما ذكر أن دول أوروبا المتوسطية ترى أردوغان يهدد أمنها ويسعى لحصارها ولم تخرج بموقف موحد وحاسم امام هذا التهديد الى هذه الساعة، متسائلاً ماذا يجري وإلى متى سيستمر هذا العبث وهذا الصمت.