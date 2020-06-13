ليبيا – قال أونال تشيفيكوز برلماني ونائب رئيس حزب المعارضة الرئيسي (الشعب الجمهوري) للشؤون الخارجية إن موقف حزبه من التدخل التركي في ليبيا “خجول” على حدّ تعبيره.

تشيفيكوز لفت في تصريح لـ “العربية.نت”: “لا يمكننا أن نعارض أردوغان بقوّة، فهو بكل سهولة يتهمنا بالإرهاب والخيانة لذلك نحن حذرين من موقفنا تجاه ما يجري في ليبيا ونتيجة ذلك نعمل بهدوء وحذر شديدين”.

وصوّت نواب حزب “الشعب الجمهوري” في البرلمان التركي ضد إرسال قوات عسكرية إلى الخارج لأول مرة منذ سنوات. ورفضوا إرسال الجنود الأتراك إلى ليبيا رغم أنهم لم يعارضوا إرسالهم إلى سوريا قبل ذلك الوقت.