انجلترا – أعلنت بريطانيا، اليوم الجمعة، تسجيل 202 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في ارتفاع ملموس جديد لحصيلة ضحايا الجائحة على أساس يومي.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية جديدة نشرتها الجمعة وتعكس الوضع حتى الساعة 17:00 من يوم 11 يونيو، بارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة بواقع 202 وفاة، لتصل إلى مستوى 41481.

وتشهد بريطانيا في الأيام الماضية ارتفاعا كبيرا للوفيات اليومية الناجمة عن فيروس كورونا بعد أن شهد هذا المعدل تراجعا ملموسا قبل ذلك، حيث سجلت في الإحصائية المنشورة يوم 8 يونيو 55 حالة، وفي 9 يونيو 286، وفي 10 يونيو 245، وفي 11 يونيو 151.

من جهة أخرى، ذكرت وزارة الصحة أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ازداد بواقع 1541 حالة جديدة ليبلغ مستوى 292950.

ويشهد مؤشر الإصابات اليومية في المملكة المتحدة كذلك تقلبات، حيث سجلت في الإحصائية المنشورة يوم 8 يونيو 1205 حالات، وفي 9 يونيو 1387، وفي 10 يونيو 1003، وفي 11 يونيو 1266.

وتعتبر بريطانيا الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الوفيات المسجلة جراء فيروس كورونا، والخامسة من حيث حصيلة الإصابات.

المصدر: RT