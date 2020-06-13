ليبيا -قال هشيار اوزسوي وهو نائب في البرلمان ومتحدّث باسم حزب “الشعوب الديمقراطي” للشؤون الخارجية إن الحزب صوّت في البرلمان ضد إرسال عناصر الجيش التركي إلى ليبيا ويرفض التدخل العسكري باعتباره لا يساعد في بناء السلام وإنما يزيد من حدّة المعارك والخلافات السياسية.

اوزسوي أضاف في تصريح لـ”العربية.نت” “كان يمكن لتركيا أن تلعب دوراً فاعلاً في إيجاد حلٍ سلمي للنزاع الليبي من خلال محاولتها توحيد الأطراف المتحاربة، لكنها للأسف تركز بشكلٍ أساسي على هدفٍ وحيد وهو فرض هيمنتها الإقليمية في ليبيا وتسعى لذلك من خلال التصعيد العسكري”، في إشارة منه لدعم أنقرة لمليشيات الوفاق منذ أن أبرمت معها اتفاقاً بحرياً وآخر أمنياً.

وتابع أن :” أولى خطوات حلّ النزاع الليبي تكمن في مغادرة وانسحاب القوات الأجنبية بما فيها التركية وهو أمر يجب أن يحصل في سوريا أيضاً، فالقوى الدولية والإقليمية تركز على مصالحها ولا تهتم بالناس وسلامتهم، لذلك عليها ترك المجال للشعب الليبي لحلّ خلافاته من خلال المفاوضات والحوار وسيكون من الأفضل اللجوء إليه منذ الآن”.

كما حمّل اوزسوي مسؤولية إيجاد مقاربة صحيحة لجهود السلام ووقف القتال في ليبيا، للقوى الدولية والإقليمية وفي مقدمتها الأمم المتحدة، مطالباً الأخيرة بوضع حدّ لتجاوزات وكلاء أنقرة الذين يعدون طرفاً رئيسياً في النزاع الليبي.

وشدد في هذا الصدد على أنه من واجب الأطراف الفاعلة في الأزمة الليبية دعم الاحتياجات الرئيسية للشعب الليبي للوصول إلى حوارٍ فعّال بين الخصوم بدلاً من التصعيد العسكري وهو السبيل الوحيد لإنهاء المشاكل الحالية.