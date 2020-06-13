مصر – علق خبير التغذية المصري، أستاذ الزراعة نادر نور الدين، على تصريحات الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الذي قال إن “وجبة الفلافل إسرائيلية”.

وفي حديث لـ RT، أكد نور الدين أن الفلافل وجبة مصرية معروفة من مئات السنين، بينما إسرائيل عمرها كدولة 72 سنة فقط، والفلافل كانت متداولة في مصر في جميع العصور الإسلامية التي مرت على مصر، شأنها شأن كل الخلطات والأكلات المأخوذة والمشتقة عن الفول، مثل البصارة والفول بالخلطة والفول المقلي والفول النابت، حيث كانت مصر كدولة زراعية واحدة من اكبر ثلاثة دول منتجة للفول في العالم.

وتابع أن الإسرائيليين عرفوا الفلافل عن طريق اليهود المصريين الذين هاجروا إلى إسرائيل، ثم انتشرت مع هجرة المصريين والعرب إلى كل أوروبا، وعرفت في السويد والنرويج وإسبانيا وإيطاليا والولايات المتحدة بنفس اسمها “فلافل” (flafel).

وأشار نور الدين إلى أن الفلافل كانت في كل دول الشام مأخوذة عن مصر، ولكن بسبب قلة زراعة الفول فقد استبدلوه في صناعة الفلافل بالحمص، ولكنها لم ترق إلى مستوى نكهة وطعم الفلافل المصنعة من الفول المصري.

من جانبها، قالت وسام الريس مسؤولة الإعلام باتحاد المرأة الفلسطينية، إن “موضوع محاولات الصهاينة الاستيلاء وبمنتهى الوقاحة على كل ما هو فلسطيني من أرض وتراث يشمل الزي والمأكولات وحتى الموسيقى والدبكة هي محاولات شعب من اللمم وشذاذ الآفاق جاؤوا من كل مكان على وجه الكرة الأرضية بلا تراث ولا تاريخ يجمعهم”.

وتابعت أن “سرقة الفلافل هي أهون السرقات وإلى جانبها سرقة طبق الحمص والكبة والتبولة والكنافة النابلسية وغيرها وغيرها.. وبعد أن استولوا على الثوب الفلسطيني التراثي لتلبسه مضيفات الطيران عندهم، والأهم أنهم سرقوا الأرض الفلسطينية وفرضوا على الشعب الفلسطيني بإجرامهم ومذابحهم أن يعيش مشردا ويعاني من ويلات النكبة”.

المصدر: RT