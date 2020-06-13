إسبانيا – اكد مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، إن إيدين هازارد، وماركو أسينسيو، جاهزان لمباراة الفريق الأولى في الدوري الإسباني أمام ضيفه إيبار غدا الأحد، بعد ثلاثة أشهر من التوقف.

وأصيب هازارد للمرة الثانية في كاحله هذا الموسم في فبراير الماضي، وكان من المتوقع غيابه حتى نهاية الموسم الحالي، لكن توقف البطولة بسبب جائحة فيروس كورونا، أتاح له الوقت الكافي للتعافي.

أما أسينسيو، فقد غاب منذ بداية الموسم بعد إصابة في الركبة خلال الاستعدادات، واستفاد أيضا من فترة التوقف الطويلة.

وعقد زيدان اليوم السبت، عشية مواجهة الريال وإيبار لحساب الأسبوع الـ28 من الدوري الإسباني لكرة القدم، مؤتمرا صحفيا، تحدث فيه عن حالة هازارد وأسينسيو، حيث قال: “النبأ الجيد هو حصولهما على الوقت الكافي للاستعداد مثل بقية اللاعبين، أسينسيو يتدرب بشكل طبيعي، وأيضا هازارد، ويمكن مشاركتهما (في مباراة إيبار) وهذا أمر رائع لنا”.

ودخل فريق المدرب زيدان، في واحد من أقرب الصراعات على لقب الدوري منذ فترة، إذ يتأخر بنقطتين فقط عن برشلونة المتصدر، قبل 11 جولة من النهاية، ويسعى لحصد اللقب لأول مرة منذ 2017.

وستكون المواجهة ضد إيبار هي الأولى للفريق الملكي في ملعب ألفريدو دي ستيفانو البالغة سعته ستة آلاف متفرج، حيث اختار الفريق خوض بقية مبارياته على ملعبه الصغير من أجل تسريع أعمال تجديد ملعبه الرئيسي سانتياغو برنابيو.

واتخذ النادي هذا القرار في ظل إقامة بقية المباريات خلف الأبواب المغلقة، ورغم احتمال عودة الجماهير بدءا من 29 يونيو، أوضح زيدان أن الفريق سيواصل اللعب في الملعب الصغير.

وأضاف: “دي ستيفانو سيكون ملعبنا حتى نهاية الموسم، ونحن سعداء باللعب هناك. الملعب صغير الحجم وتدربنا عليه، ونحن جاهزون للعب هناك”.

الصدر: رويترز