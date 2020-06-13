فلسطين – شهدت حديقة حيوان فلسطينية طفرة في عدد الحيوانات المتوالدة، وذلك بفضل قيود كورونا التي أعادت الحياة الهادئة لقاطنيها بعيدا عن إزعاج البشر.

وقال مسؤولون في حديقة حيوان قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة إن 15 وافدا جديدا ولدوا في الحديقة خلال الشهرين اللذين أغلقت فيهما أبوابها أمام الزوار، ما يمثل ثلاثة أضعاف المعدل الاعتيادي لحالات الولادة.

وقال سامي خضر الطبيب البيطري في الحديقة: “التوقيت اللي صارت فيه الكورونا اللي هو كان فيه توقيت مدارس وكان فيه رحلات مدرسية وشغلات زي هيك طبعا كله اتلغى. وبالتالي الحيوانات بلشت (بدأت) تنتج. يعني مثلا عندنا النعام كانت بتبيض زمان عمرها ما عملت العش بتاعها وقعدت على العش، ولكن في الفترة هاي لأنه ما فيش حركة حواليها بلشت تفكر تعمل العش وتحط البيض”.

وفي حظيرة القرود، التي عادة ما تشهد حالات إجهاض، وضعت إحدى إناث البابون وليدها، بالرغم من أنه لم يكن لديها ميل يذكر لرعاية المولود.

وقالت هند خضر، ابنة الطبيب البيطري: “اضطر بابا إنه يجيبه عندنا على البيت، عشان ما في حدا هناك إنه إذا ترك هناك راح يموت، فجابه وأنا طبعا اهتميت فيه.. وطبعا هذا مش أول قرد أنا باربيه، في قبله تسعة وهذا عاشر واحد باربيه”

وأعيد فتح الحديقة أواخر مايو، مع تخفيف المسؤولين الفلسطينيين القيود المفروضة لمواجهة مرض “كوفيد-19”.

ويأمل المشرفون على الحديقة الآن أن يكون المواليد الجدد فيها سببا كافيا لجذب المزيد من الزائرين الذين فقدتهم الحديقة، ويبلغ عددهم نحو 200 ألف زائر سنويا.

المصدر: رويترز