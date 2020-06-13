الإمارات العربية – أعلن الأمريكي دانا وايت، رئيس اتحاد “UFC” للفنون القتالية المختلطة “MMA”، أن النزال المرتقب بين الروسي حبيب نورمحمدوف، حامل اللقب، والأمريكي جوستين غايتجي، سيقام في دولة الإمارات.

نقل موقع “MMA Junkie” عن وايت، قوله: “نحن مدينون لهم. هل سيقام نزال حبيب وغايتجي في أبوظبي؟ نعم، ولكن ليس في جزيرة القتال. لا يمكننا وضع الإضاءة على الشاطئ. أخشى الكوارث الطبيعية، الريح والمطر… أرى أنه من المنطقي إقامة هذا النزال على حلبة وسط الراحة والأمان”.

وكان وايت قدر صرح في أواسط مايو الماضي، بأنه لا يعلم كيف سيكون العالم في شهر سبتمبر، ولكن يعتقد أنه سيبقى من الصعب على المرء السفر من بلد إلى آخر.

وأضاف: “أعتقد أن النزال سيقام في “جزيرة القتال” لكن لن أقول أين مكانها”.

يذكر أن “جزيرة القتال” هي جزيرة خاصة استأجرها مسؤولو “UFC” لإقامة النزال، الذي كان من المفترض أن يقام في 18 أبريل الماضي، ويجمع حبيب مع الأمريكي توني فيرغسون، لكن المواجهة ألغيت بين المقاتلين وذلك للمرة الخامسة.

وواجه جوستن غايتجي، البالغ من العمر 31 عاما، مواطنه توني فيرغسون بدلا من حبيب، في النزال الرئيسي لدورة “UFC 249” للفنون القتالية المختلطة، والذي أقيم يوم الأحد الماضي، في مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأمريكية، وانتهى بفوز الأول بالضربة الفنية القاضية، ليحقق فوزه الـ22 خلال مسيرته الاحترافية، مقابل هزيمتين.

ومن المقرر أن يقام نزال حبيب وغايتجي، في 19 سبتمبر المقبل، ضمن دورة “UFC 253”.

المصدر: وكالات