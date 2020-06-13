ليبيا – أجرى وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب زيارة لمجلس التخصصات الطبية بنغازي .

وزير الصحة التقى وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة خلال الزيارة برئيس مجلس التخصصات الطبية الدكتور مصباح العوامي وبحضور محمد ناجي و سعد السعيطي لبحث استراتيجية النهوض بالتعليم الطبي والمهني بالقطاع الصحي الليبي.

واستعرض العوامي خلال اللقاء صورة التحضيرات لأعمال مجلس التخصصات الطبية المقبلة والمعدة سلفاً وفقاً للخطة الموضوعة من قبل وزارة الصحة ونتائج زيارات اللجنة العلمية المشكلة من قبل مجلس التخصصات الطبية لعدد من أقسام المستشفيات التعليمية والمراكز الطبية التخصصية لاعتمادها كأقسام علمية يتم فيها إجراء امتحانات الزمالة الليبية بمختلف تخصصاتها بعد الوقوف على جاهزيتها وإمكانياتها.

وأكد وزير الصحة بأن الزيارة جاءت شعوراً منهم بأهمية التعليم الطبي المستمر بالتخصصات الطبية من خلال هذا المرفق ودورة الحيوي في تنمية الموارد البشرية للمهمن الطبية ورفع الكفاءة وخصوصاً في ظل الظروف الصعبه التي تمر بها البلاد .