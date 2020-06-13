الولايات المتحدة – افتتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع قوي، امس بعد يوم من تسجيلها أكبر انخفاض في يوم واحد في نحو ثلاثة أشهر بفعل مخاوف إزاء ظهور حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا.

وقالت رويترز إن المؤشر داو جونز الصناعي ارتفع 531.25 نقطة أو ما يعادل 2.11 بالمئة إلى 25659.42 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 68.94 نقطة أو ما يعادل 2.30 بالمئة إلى 3071.04 نقطة، فيما ربح المؤشر ناسداك المجمع 223.14 نقطة أو ما يعادل 2.35 بالمئة إلى 9715.87 نقطة.

في سياق آخر، تلقى الاقتصاد البريطاني ضربة قاسمة، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة تجاوزت الـ20% في أبريل/ نيسان الماضي، وهو أسوأ تراجع منذ العام 1997.

وكشفت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، اليوم الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة انكمش بنحو 20.4 في المئة في أبريل/نيسان، مقارنة مع انخفاض 5.8 في المئة في شهر مارس/آذار السابق له.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن جوناثان آثو، الخبير في مكتب الإحصاء الوطني البريطاتي، القول: “إنه أمر غير مسبوق حقًا. فمقدار الهبوط في الناتج المحلي الإجمالي البريطاني، خلال أبريل/نيسان، أكبر 10 مرات من الانكماشات الأكثر حدة المسجلة في فترة ما قبل الوباء”.