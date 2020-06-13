مباراة يوفنتوس وميلان تحقق أعلى نسبة مشاهدة هذا الموسم في إيطاليا

مباراة يوفنتوس وميلان تحقق أعلى نسبة مشاهدة هذا الموسم في إيطاليا

إيطاليا – تابع أكثر من ثمانية ملايين مشاهد تلفزيوني، مواجهة يوفنتوس وميلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، أمس الجمعة، لتكون نسبة المشاهدة الأعلى لمباراة كرة قدم هذا الموسم في إيطاليا.

وتابع ما يقارب 8.3 ملايين مشاهد، المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بين يوفنتوس وضيفه ميلان وعبر على إثرها الأول إلى النهائي، تابعوها على قناة “راي أونو”، القناة التلفزيونية الرئيسية لمجموعة “راي”، أي ما يقارب 34 في المئة من إجمالي نسبة المشاهدين على القنوات الإيطالية في الوقت ذاته.

وتعتبر هذه النسبة الأعلى هذا الموسم بالنسبة لأي مباراة كرة قدم في إيطاليا، بعد لقاءي ذهاب نصف نهائي الكأس بين “السيدة العجوز” و”الروسونيري” (8.09 مليون مشاهد)، وإنتر ميلان مع نابولي (6.8 مليون)، واللذين بثتهما أيضا “راي أونو”.

وكانت مواجهة يوفنتوس وميلان التي أقيمت أمس الجمعة خلف أبواب موصدة (بدون جمهور في المدرجات)، الأولى في إيطاليا منذ تعليق جميع منافسات كرة القدم في التاسع من مارس الفائت، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

المصدر: أ ف ب