ليبيا – قالت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية إن الوضع في الغرب الليبي غير مستقر رغم ما وصفته بـ” الانتصارات ” الأخيرة التي حققها مسلحي حكومة الوفاق التي يترأسها فايز السراج.

المجلة أضافت في خلاصة تقرير مطول عن التطورات الأخيرة في ليبيا وفقاً لموقع “إرم نيوز” أن السراج قال إنه يريد بناء دولة مدنية وديمقراطية وحديثة لكن الميليشيات التي تقاتل من أجله مقسمة بحسب القبائل والمدن والإيديولوجيات وكان تهديد خليفة حفتر هو الذي ربط بعضها ببعض.

وأروضحت المجلة أن الجهاديين في ميليشيات السراج يريدون الضغط على بنغازي التي كانت مقراً لهم قبل أن يطردهم منها “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) عام 2017 بينما تريد ميليشيات مصراتة أقوى قوة في الغرب السيطرة على المنطقة.

كما ختمت المجلة بالقول :” السراج قد لا يكون محاصراً بعد الآن، لكن حكمه لا يمتد أبعد من مبنى مكتبه الزجاجي في طرابلس “.