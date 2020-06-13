إيطاليا – عبر مدرب يوفنتوس، ماوريتسيو ساري، عن رضاه على أداء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، على الرغم من إهداره ركلة جزاء ضد ميلان، أمس الجمعة.

وقال ساري عن رونالدو الذي أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 16 ارتدت من القائم “ليس معتادا ربما على إهدار ركلات الجزاء. التسديد على القائم كان سيؤدي إلى أي مكان، لكنه لم يكن محظوظا”.

وكانت الركلة الثانية فقط التي يهدرها رونالدو (35 عاما) مع يوفنتوس من أصل 16، منذ انضمامه إلى “السيدة العجوز” قبل موسمين قادما من ريال مدريد الإسباني.

وتحدث ساري عن تغيير موقع أفضل لاعب في العالم خمس مرات: “طلبت من رونالدو لعب دور أكثر مركزية. كان سعيدا من تأديته، وخاض مباراة كان يحتاجها في هذا التوقيت”.

وتابع مدرب تشيلسي الإنجليزي السابق “لا أعتقد أن اللعب على بعد أمتار قليلة مما هو (رونالدو) معتاد، قد يصنع فارقا كبيرا للاعب بهذه القوة”.

وتعادل يوفنتوس، في أول مباراة له بعد توقف لنحو ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، على ملعبه “أليانز” الخالي من الجماهير، مع ضيفه ميلان سلبا، في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، فتأهل إلى النهائي لتسجيله هدفا خارج ملعبه ذهابا (1-1).

ويلتقي يوفنتوس في النهائي المقرر الأربعاء المقبل على الملعب الأولمبي في روما، مع المتأهل من مباراة نصف النهائي الثانية التي ستجمع في وقت لاحق اليوم السبت، بين نابولي وإنتر ميلان.

المصدر: وكالات