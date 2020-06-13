ليبيا – إعتبر ياسين أقطاي المستشار الأول لرئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم أنه من الوارد جداً أن يحصل تفاهم مع روسيا في ليبيا على غرار سوريا لكن بشرط موافقة طرابلس.

أقطاي أشار في حوار تلفزيوني وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية إلى أن تفاصيل التفاهم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجري الإعلان عنها في الوقت المناسب لكن تفوق حكومة الوفاق جعل ترامب يقترب من الرؤية التركية لحل الصراع هناك حسب زعمه.

وقال بأنه بناءً على اتفاقية ترسيم الحدود في البحر المتوسط التي وقعتها تركيا فائز السراج ستستفيد تركيا مع طرابلس من استخراج الغاز والنفط حسب زعمه، مدعيًا أن الاتفاقية مفيدة لمصالح مصر.

وأكد على أن تركيا لا تريد محاربة مصر أو أي دولة إقليمية بل جاءت لتدافع عن ما وصفها بـ” مصالحها ” دون أن يوضح مصالح تركيا في المياه الليبية! ، مشيراً إلى أن اتفاقية مصر واليونان تضر بمصالح مصر وتركيا معاً حسب زعمه.