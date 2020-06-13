ألمانيا – كشف اللاعب النرويجي الصاعد، إرلينغ هالاند، مهاجم دورتموند بوروسيا الألماني لكرة القدم، بأنه يحب التواصل مع الطيور للحديث عن الحياة كما هي، بدلا من البشر.

ونقل موقع “Sport1.de” عن هالاند، قوله: “إن التحدث مع الطيور أمر رائع، خاصة عندما تكون بمفردها. عن ماذا أتحدث معها؟ عن الحياة كما هي”.

يذكر أن إرلينغ هالاند (19 عاما) انضم إلى صفوف بوروسيا دورتموند قادما من فريق سالزبورغ النمساوي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، مقابل 45 مليون يورو، 15 مليونا منها ذهبت إلى وكيله الهولندي – الإيطالي مينو رايولا.

وشارك المهاجم النرويجي في 11 مباراة مع بوروسيا دورتموند، ضمن الموسم الحالي للدوري الألماني “البوندسليغا”، وأحرز خلالها 10 أهداف، إضافة إلى ثلاث تمريرات حاسمة.

المصدر: وكالات