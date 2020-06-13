ألمانيا – انتزع فريق بوروسيا دورتموند فوزا ثمينا من مضيفه فورتونا دوسلدورف (1-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة 31 من الدوري الألماني لكرة القدم.

ويدين الضيوف بالفضل في انتصارهم للمهاجم النرويجي الصاعد، إرلينغ هالاند، الذي أحرز هدفهم الوحيد بتسديدة رأسية، في الوقت القاتل بدل الضائع وفي الثواني الأخيرة من زمن اللقاء.

ورفع بوروسيا دورتموند رصيده بعد هذا الفوز إلى 66 نقطة، ويحتل المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف المتصدر بايرن ميونخ، الذي يستضيف فريق بوروسيا مونشنغلادباخ، في وقت لاحق من اليوم أيضا.

في المقابل، تجمد رصيد فورتونا دوسلدورف عند 28 نقطة، ويشغل المركز السادس عشر، على سلم ترتيب الدوري “البوندسليغا”.

المصدر: RT