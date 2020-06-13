ليبيا – بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في اتصال هاتفي أمس الجمعة مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل الوضع في ليبيا.

الخارجية الأمريكية قال في بيان وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية : “ناقش وزير الخارجية مايك بومبيو مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل الحاجة الملحة لإنهاء الصراع الدائر في ليبيا، على خلفية زيادة التدخل الأجنبي، والطرق التي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يدعمها على أفضل وجه لتنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في المنطقة”.

ودعا الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا بوقت سابق الأطراف المحلية والدولية المنخرطة في الأزمة الليبية إلى وقف شامل لكل العمليات العسكرية، مشيرين إلى أن الحل في ليبيا يجب أن يضمن اتفاقا سياسيًا شاملاً وسحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا.