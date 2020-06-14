ليبيا – شددت فرنسا في بيان للرئاسة الفرنسية اليوم الأحد من نبرتها ضد التدخل العسكري التركي في ليبيا.

الرئاسة الفرنسية شجبت في بيانها الذي ترجمت المرصد ابرز ما جاء فيه التدخل العسكري التركي في ليبيا وإستغلال حلف الناتو في هذا التدخل ، مضيفةً “لن نسمح بمرور ذلك”.

ووصف بيان الرئاسة الفرنسية سياسة تركيا في ليبيا بـ”العدوانية” وأنه لا يمكن السماح بها ، مشيرةً إلى أن تركيا تنشر سبع سفن حربية قبالة ليبيا وأنها تنتهك حظر توريد الأسلحة مستغلةً عضويتها في حلف الناتو.

وكشفت الرئاسة الفرنسية في ختام بيانها على أن الرئيس ماكرون تحدث مع نظيره الأمريكي ترامب عن تصرفات الأتراك غير المقبولة في ليبيا وإستغلالهم للناتو بشكل لا يمكن لفرنسا السماح به.

ومن جهتها قالت وكالة الصحافة الفرنسية ( أ . ف . ب ) أن الرئيس الفرنسي قد ندم بالفعل على صمت حلف شمال الأطلسي ، الذي سمح لتركيا بالهجوم العسكري ضد المجموعات الكردية حليفة الغرب في الحرب ضد الإرهاب في سوريا. ثم قال في نوفمبر إن الناتو ” قد مات دماغيًا “.

وفي سياق حديثها عن مطامح تركيا في غاز المتوسط والإتفاقية المثيرة للجدل بين السراج وأردوغان ، أشارت الوكالة إلى طلب الاتحاد الأوروبي دعم الناتو لمساعدته في فرض حظر الأسلحة على ليبيا بعد أن تم منعه من قبل الجيش التركي لتفتيش سفينة مشبوهة كانت تتجه من أحد الموانئ التركية إلى ليبيا .

ترجمة المرصد – خاص