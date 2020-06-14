إسبانيا – عكرت إصابة نجم خط وسط نادي برشلونة، الهولندي الشاب، فرينكي دي يونغ، فرحة فوز فريقه على مضيفه مايوكا برباعية نظيفة، أمس السبت، لحساب الأسبوع الـ28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

واضطر مدرب برشلونة، كيكي سيتين، لإخراج دي يونغ، وإدخال جونيور فيربو مكانه، قبل ست دقائق من نهاية المباراة.

وعلق سيتين على هذا التبديل قائلا: “قمت بتغيير دي يونغ لأنه طلب ذلك”.

وأضاف المدرب الإسباني: “النتيجة سهلت علينا المباراة، وقد فعلنا إلى حد ما أردنا فعله، باستثناء التغيير الأخير لفرينكي دي يونغ، الذي طلب الاستبدال عندما فكرنا في آخر.. كان لديه بعض الألم الذي آمل أن يكون لا شيء”.

وليس لدى دي يونغ الكثير من الوقت للتعافي، كون “البارسا” مقبل على جدول مزدحم من المباريات في الأسبوع المقبل، حيث يستضيف بعد غد الثلاثاء ليغانيس، ثم يواجه الجمعة مضيفه إشبيلية، وذلك في إطار الجولتين الـ29 والـ30 من منافسات “الليغا”.

وبفوزه على مايوركا، عزز برشلونة موقعه في صدارة الدوري الإسباني، برصيد 61 نقطة، متقدما بفارق 5 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي يواجه في وقت لاحق اليوم الأحد، ضيفه إيبار.

المصدر: barcablaugranes.com