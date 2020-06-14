الأردن – أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني، أمجد العضايلة، الأحد، أن تطبيق “أمان” عبر الهاتف يساعد في الوصول إلى مخالطين لمصابين بفيروس كورونا بسرعة عالية.

وقال العضايلة، في تغريدة له عبر “تويتر”، إن “تطبيق أمان هو توظيف التكنولوجيا لخدمة صحة المجتمع”، مشيرا إلى أن عدد مستخدميه وصل إلى 550 ألفا.

وذكر العضايلة أنه “لتحقيق فائدة أكبر نحتاج قاعدة مستخدمين أكبر”، مشيرا إلى أن “التطبيق يحترم الخصوصية وينبه من كان قريبا من مصاب يستخدم التطبيق، وأن تطبيق أمان مكننا من الوصول بسرعة لمخالطين وحماية صحتهم وأسرهم. استخدامه يعبر عن وعي ومسؤولية”.

ووصل عدد المصابين الإجمالي بفيروس كورونا اليوم الأحد في الأردن إلى 953 شخصا، توفي بينهم 9 أشخاص، فيما بلغ عدد المتعافين حتى اليوم 678.

المصدر: RT