ليبيا – أكد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الأحد على ضرورة المحفاظة على أموال المؤسسة الليبية للاستثمار وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة.

الثني شدد بحسب المكتب الإعلامي التابع للحكومة على ضرورة متابعة الاستثمارات الليبية في كل مكان، وحصرها ورصد حجم الخسائر جراء سيطرة الأجسام غير الشرعية على أصول المؤسسة وعوائدها.



ونوّه إلى ضرورة أن يضطلع مجلس إدارة المؤسسة بدوره في إتمام ما يلزم من إجراءات قانونية لمعاقبة كل من أقدم على المساس أو العبث بأموال المؤسسة، مثمناً الجهود المبذولة في حماية الأموال الليبية واستمرار بقائها تحت الحراسة القضائية.