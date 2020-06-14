ليبيا – أكد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الأحد على ضرورة المحفاظة على أموال المؤسسة الليبية للاستثمار وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة.
الثني شدد بحسب المكتب الإعلامي التابع للحكومة على ضرورة متابعة الاستثمارات الليبية في كل مكان، وحصرها ورصد حجم الخسائر جراء سيطرة الأجسام غير الشرعية على أصول المؤسسة وعوائدها.
ونوّه إلى ضرورة أن يضطلع مجلس إدارة المؤسسة بدوره في إتمام ما يلزم من إجراءات قانونية لمعاقبة كل من أقدم على المساس أو العبث بأموال المؤسسة، مثمناً الجهود المبذولة في حماية الأموال الليبية واستمرار بقائها تحت الحراسة القضائية.