ليبيا – إعتبر المجلس الرئاسي في بيان له أن نتائج ما وصفه بـ”الغدوان الغاشم” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) ، متهماً القوات المسلحة بتهديد لقمة عيش الليبيين بوقف مصدر رزقهم، ومأساة تطال جميع أوجه الحياة في البلاد على حد زعمه.

الرئاسي قال في بيانه بأن ما لحق بقطاع النفط من اضرار لا يتوقف عند قفل الإنتاج وبالتالي وقف التصدير وضياع المليارات على الليبيين، بل تعداه إلى تردي مجمل الأوضاع المتعلقة بالحقول وتشمل تدمير البنية التحتية لهذه الحقول والموانئ وخطوط نقل النفط الخام والتأثير على إمدادات الغاز الطبيعي مع استمرار المخاطر والتهديدات الأمنية دون أن يشير إلى أن حراك القبائل الليبية قد خير الرئاسي بطرد المرتزقة السوريين الذين يتلقون رواتبهم المقدرة بـ2000 دولار من أموال النفط ومعهم الجنود الأتراك من البلاد لإعادة ضخ النفط .

وأشار إلى أن إصلاح كل ذلك وإعادته إلى العمل بشكله الطبيعي يحتاج إلى وقت وتمويلات ضخمة قد تفوق قدرة الدولة على تحملها خاصة في هذه الظروف بالغة الصعوبة.

وأضاف :”إن الدولة الليبية تدعو شركائها من الدول التي تعمل شركاتها بقطاع النفط والغاز في ليبيا، إلى تحمل مسؤولياتها تجاه هذا الأمر، وتجاه الدول التي تدعم الخارجين عن القانون وتحرضهم على قفل النفط وتدمير البنية التحتية”.

وأكد الرئاسي أنه يبحث على الحلول السلمية لإنهاء ما وصفه بـ”هذا العبث” ، مشيراً :”لكننا لن نصبر كثيراً، لأننا لن نسمح بعد اليوم أن تكون ثروات الليبيين رهينة بعض المرتزقة والمجرمين” على حد زعمه.