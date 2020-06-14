الصين – لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 160 آخرن نتيجة انفجار شاحنة صهريج وقع على طريق سريع في جنوب شرق الصين، امس.

وجاء في بيان نشرته سلطات مديرية وينلينع في مقاطعة تشجيانغ، أن 166 مصابا نقلوا إلى المستشفيات المحلية.

وسابقا اليوم، أفادت وكالة “شينخوا” الصينية الرسمية بمقتل وجرح العشرات جراء الانفجار الذي تسبب في انحراف الشاحنة عن الطريق السريع.

وأوضحت السلطات المحلية، في بيان، أن 178 مصابا تم نقلهم إلى ستة مستشفيات، وتوفي 10 منهم متأثرين بجراحهم، فيما غادر اثنان المستشفى، ليبقى في المستشفيات حاليا 166 شخصا.

كما ذكر البيان أنه تم العثور على جثتين في مكان الحادث، ما يحمل يرفع إجمالي عدد الضحايا إلى 12.

وكشفت نتائج التحقيق الأولية أن الصهريج المخصص لنقل الغاز المسال انفجر لدى انحراف الشاحنة عن الطريق السريع، ما أدى إلى قذف الصهريج في الهواء، وطار نحو 100 متر قبل أن يهوي على مبان تابعة لمصنع محلي يقع قرب الطريق، ما تسبب في حدوث انفجار ثان.

وأسفر الحادث عن انهيار منازل سكنية عدة في قرية تقع بالقرب من الطريق ما تسبب بوقوع أناس تحت الأنقاض.

المصدر: نوفوستي + شينخوا