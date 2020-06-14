ليبيا – قال رئيس حزب التغيير والمبعوث الخاص لرئيس الرئاسي لدول المغرب العربي جمعة القماطي إن الجزائر دولة جارة لليبيا ومهمة خاصة أن الملف الليبي يؤثر مباشرة في الأمن القومي الجزائري بحكم الحدود المشتركة لأكثر من 900 كيلو متر بالإضافة لوجود دوافع واهتمامات أمنية وسياسية وجيوسياسية وإقتصادية وغيرها مما يجعلها ترغب بأن تكون فاعله في الملف الليبي حسب قوله.

القماطي لفت خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن هناك إحساس وشعور دائم لدى النخب الجزائرية خاصة النخب القديمة التي عاصرت مرحلة حرب التحرير بأن الشعب الليبي كان له موقف مشرف مع الثروة الجزائرية أوائل الخمسينيات بالتالي يشعر الجزائريون أنهم لا بد من الوقوف مع ليبيا.

وأشار إلى أنه عندما بدأ ما وصفه بـ”الهجوم على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) كانت الجزائر منهمكة في شأنها الداخلي ومنغلقة على نفسها لحد ما حيث كان هناك حراك داخلي وتدافع داخلي كبير ونوع من ضبابية الرؤيا لكن بعد إنتخاب رئيس الجزائر كانت هناك حكومة واضحة ووزارة خارجية معروفة بدأت المؤسسات الجزائرية تتعامل وتتفاعل مع الملفات الخارجية على رأسها ليبيا.

وأضاف :”لا ننسى ولا نغفل أن المغرب كان لها دور مهم بإستضافة الحوار السياسي في 2015 بالتالي المغرب تشرفت بأتفاق الصخيرات، هناك دائماً نوع من المنافسة بين الجارتين الجزائر والمغرب الجزائر كان لها دور مهم في المصالحة في جارتها من الجنوب مالي التي تعيش صراعات كبيرة وهي ترى الآن أنها قادرة على تحقيق نوع من المصالحة الوطنية بين كل الأطراف الليبية، القيادة الجزائرية لا زالت تتكلم بلغة القبائل الليبية ونحن أوضحنا لهم أن المجتمع الليبي ليس مجتمع قبلي”.

كما إستطرد حديثه:” قلنا الجزائر كان لها دور ناجح في مالي وتحقيق مصالحة وطنية بين الاطراف المتصارعه وهم يشعرون أن التجربة يمكن الإستفادة منها وإستنساخها في ليبيا ولكنا اخبرناهم واوضحنا لهم أن المجتمع الليبي غير مالي واليمن والصومال ولا يمكن اختزاله في مجموعة من القبائل لأن هذا فيه قفز وتجاوز كبير، المجتمع الليبي أعقد من ذلك بكثير وله جوانب أكثر عرقية لا بد أن نتعامل مع المجتمع الليبي في ضل كل هذه التركيبات والتعقيدات من هذا الباب هم ما يسعون له ليس بالضرورة مشروع أو مسار بديل للمسار السياسي الذي ترعاه البعثة”.

وأكد على أن بعثة الأمم المتحدة وبقرار من مجلس الأمن لا زالت الجهة المكلفة برعاية المسار السياسي للوصول لإتفاق سياسي نهائي ولا زالت الجزائر لها نوع من البصمة في الملف الليبي يتمثل بتحقيق مصالحة وطنية شاملة وهو مشروع إستحقاق مهم لليبيا، متوقعاً أن ما يمكن أن تقبل عليه الجزائر في الاسابيع القادمة هو مبادرة لجمع الاطراف الليبية المختلفة في إطار تحقيق مصالحة وطنية قد تتوج بوثيقة عامة .

وذكر أن هناك حقيقة ثابتة أن الجزائر دائماً تقوم بدور التوازن في ليبيا مع مصر طوال الـ 6 سنوات الماضية في إطار جامعة الدول العربية كانت الجزائر تقف ند لـ”النظام المصري” ومحاولاته في تمرير بيانات ومواقف سياسية معينة والمصريون كانوا دائماً يستمعون لرأي الجزائر ولا يستطيعون تجاوزه كما أن الجزائر لعبت دور مهم بالإتحاد الافريقي كتواصل ضد تمريرات مصرية تخدم “حفتر ” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) وحلفاء مصر في ليبيا حسب قوله .

القماطي نوّه إلى أن الجزائر منسجمة تماماً مع حكومة الوفاق وتوجهها السياسي وأنها كدولة ليس لديها أي حساسية أو موقف من تيارات إسلامية سلمية تؤمن بالعملية السياسية والإحتكام لصندوق الاقتراع، مضيفًا :” عدة مرات وفي إجتماعات خاصة جداً على مستوى أمني عالي مع جهات مصرية كان المصريون يصنفون من هم في طرابلس تيارات إسلامية متطرفة إرهابية والجزائريون كانوا يقولون لهم انكم لا تعرفون حقيقة ما يوجد في طرابلس ونحن نعلم جيداً أن ما تقولونه غير صحيح”.

وزعم أن الجزائر تتابع يومياً التقدمات العسكرية في ليبيا ووصلت لقناعة أن “حفتر” انتهى وفي طريقه للخروج من المشهد وأن هناك تخريجه جديدة من روسيا وحتى “النظام المصري” هناك مراجعات من قبله في ظل وجود قنوات مفتوحة بين تركيا ومصر.

وأدرف :” هناك قناعة للجزائر أن حفتر سيخرج من المشهد وروسيا ومصر سيصران على أن عقيلة صالح يبقى جزء من المشهد ولا بد من التعامل معه لذلك وجهت الدعوة لعقيلة صالح بزيارة الجزائر ربما سيكون هناك دعوة رسمية للسراج ان يزور الجزائر ولكن بدأت بعقيلة لأنه الطرف الابعد والاصعب وربما الجزائر حست أن من هم في طرابلس هم الأقرب لها إنسجاماً وتناغماً بالتالي بدأت بالطرف الاصعب أو انها ارادات ارسال رسالة لمصر أن الجزائر تتواصل مع الجميع ما تهدف له الجزائر ليس مسار بديل عن الأمم المتحدة والبعثة واتفاق الصخيرات بل ما تسعى له مصالحة وطنية تخرج برؤيا ووثيقة تكون أرضية صليبة وإطار تدعم أي إتفاق السياسي ستشرف عليه البعثة في الفترة القادمة”.

كما إعتقد أن مصر والجزائر تدركان تغير الواقع العسكري وأن ليبيا اليوم ليست كام كانت في 4 أبريل وما قبل ذلك وتدركان التغير في موازين القوة على الارض ولكن هم الآن في حال مراجعة للاستراتيجيات وبلورة لإستراتيجية جديدة للتعامل مع هذا التوازن والواقع الجديد المختلف عن 4 أبريل 2019 حيث الدول التي كانت فاعلة في ذلك الوقت اليوم أصبح دورها ثانوي.

وقال إن :”الدول الفاعلة اليوم هي تركيا ومن ثم روسيا ومصر والجزائر اليوم نتكلم عن أن عقيلة صالح يمكن أن يطلب زيارة لتركيا والرئيس اردوغان يمكن أن يزور المغرب قريباً لمزيد من الدعم المغاربي في ليبيا والامريكان يتكلمون عن أصوات ظهرت وتعبر عن نفسها في شرق ليبيا لا بد ان يكون لها دور، أعتقد أن هناك رسم للخريطة السياسية القادمة وهي أن حفتر انتهى وسيخرج من المشهد العسكري والسياسي ولا بد أن تكون هناك تسوية سياسية لأن الحرب ليست هدف في حد ذاتها ويكون طرفها المنتصر هي الوفاق والمؤسسات الموجودة في طرابلس وشرق ليبيا وجنوبها”

وتوقع أن “النظام المصري” (جمهورية مصر العربية) تريد اختزال شرق ليبيا في شخص عقيلة صالح رافضاً ذلك الطرح، مشيراً إلى أن هناك قوة سياسية وإجتماعية ومدنية في شرق ليبيا كانت صامتة مقموعة ترفض الحرب على طرابلس يجب تن تكون مشاركة في إي حوارات قادمة ولا يمكن إختزال شرق ليبيا في عقيلة صالح ، مهجري درنة وأجدابيا وبنغازي قرابة الربع مليون ربما يمثلون 20% من برقة لا بد أن يكون صوتهم موجود في الحوارات والتوافقات السياسية القادمة.

وأكد على أن المسار العسكري دائماً يضبط إيقاع المسار السياسي والتقدم العسكري وما وصفها بـ”الانتصارات” يجب أن تنعكس على المسار السياسي خاصة لصالح الطرف المنتصر، لافتاً إلى أن المشهد العسكري لم يكتمل ولم يستقر بعد الغبار لا زال في الجو ولم يهدأ على الأرض بعد وعندما يستقر لا بد أن ينعكس على الواقع السياسي الجديد حسب قوله.

القماطي رأى أن مصير المبادرات السياسية التي تطرح في الغضون إلا أن يستقر الوضع العسكري يمكن أن تطرح نفسها وتتبلور بشرط أن يكون هناك حقائق جديدة لا بد أخذها بالإعتبار منها عدم القبول بحفتر شريك كشخص وكمشروع، مؤكداً ضرورة خروج حفتر من المشهد العسكري والسياسي.

وإختتم قائلاً :”لا يمكن أن نقبل بعقيلة صالح الذي دعم الحرب كممثل سياسي لشرق ليبيا والمناطق التي كان يسيطر عليها حفتر، عقيلة صالح لا يمثل العبيدات لأنه من قبيلة صغيرة منهم كيف له ان يمثل شرق ليبيا ؟؟ لا نقبل بهذا هناك قوة اخرى سياسية وإجتماعية ومدنية والمهجرين لابد أن يكونوا شركاء حقيقيون، الثابت الآخر أي مبادرة سياسية أن النظام السياسي القادم في ليبيا يريدون الليبيين جميعاً أو كل من ريده أن يكون مشارك هو دولة مدنية دستورية ديمقراطية”.