ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح والوفد المرافق له بالعاصمة الجزائرية أمس السبت الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا وسُبل إنهاء الأزمة الليبية.

المستشار صالح قال عقب اللقاء بحسب الموقع الرسمي التابع للمجلس إنه تم زيارة الجزائر بناءً على دعوة كريمة من الرئيس عبدالمجيد تبون وذلك لمناقشة ما يجري في ليبيا وكيفية الحل للأزمة الليبية.

وأضاف”وقد قال لنا الرئيس عبدالمجيد تبون وبكل وضوح اننا مع ليبيا وبأنه رهن إشارة الليبيين وبأنه سيسعى مع زملائه الرئيس المصري والرئيس التونسي حتى يكونو يداً واحدة من أجل حل الأزمة الليبية وبأنه قد أطلع على المبادرة التي قُدمت منا وأُعلنت في مصر وبأنه سيبذل قُصار جهده من أجل لم شمل الليبيين وجمعهم على طاولة الحوار والوصول إلى حل طبقاً لمخرجات مؤتمر برلين”.

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