اليمن – أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الأراضي الخاضعة لسيطرتها تجاوزت عتبة الـ700.

وأكدت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا التابعة لوزارة الصحة في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت تسجيل 73 إصابة جديدة بالعدوى خلال 24 ساعة، منها 17 حالة وفاة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 705 إصابات، منها 160 حالة وفاة.

ويعود أكبر عدد من حالات الإصابة الجديدة إلى محافظتي حضرموت (38 إصابة، منها تسع وفيات) وتعز (31 إصابة، منها ثماني وفيات) اللتين تتصدران، حسب بيانات حكومة هادي، قائمة المناطق اليمنية الأكثر تضررا بكورونا من حيث عدد الوفيات بـ63 و42 حالة وفاة على التوالي.

في الوقت نفسه، تحتفظ العاصمة اليمنية المؤقتة عدن بالصدارة في قائمة أكبر بؤر كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، بـ186 إصابة مؤكدة.

ولا تشمل هذه الحصيلة المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة جماعة “أنصار الله” الحوثية، ومن ضمنها العاصمة صنعاء.

وبناء على إحصاءات حكومة هادي، تزيد نسبة الوفيات من إجمالي عدد الإصابات بكورونا في اليمن عن 22%، أي من أرفع المعدلات على مستوى العالم.

ودقت الأمم المتحدة مؤخرا ناقوس الخطر، محذرة من أن نظام الرعاية الصحية في اليمن على وشك الانهيار، وتفشي كورونا يهدد البلاد بكارثة، في وقت تعاني المنظمة العالمية من فجوات كبيرة في التمويل قد تؤدي إلى تعليق أغلبية برامجها الإغاثية الحرجة في اليمن في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

المصدر: RT