ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن تركيا لا تملك القرار وحدها في كل ما يتعلق بتدخلها العسكري في ليبيا.

امغيب إعتقد في تدوينه لع على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” أن الحديث عن تقاسم نفوذ في ليبيا أو تسوية بين روسيا وتركيا بعيد عن الواقع وإن حدث إتفاق او تسوية سوف تكون بين أمريكا التي تدعم تركيا من وراء الستار وروسيا التي لم تخفي يوماً دعمها للبرلمان الشرعي والجيش الليبي في هذه الحالة ستكون تركيا خارج المشهد ويذهب كل ما قامت به في ليبيا أدراج الرياح لذلك يرى الجميع هذا التعنت التركي والإصرار على إستمرار الحرب.

وأشار إلى أن التمسك بما نصت عليه المبادرة المطروحة هو الحل الأمثل وهو الخيار الوحيد أمام كل الدول التي تدخلت في الملف الليبي لتجنب الحرب.