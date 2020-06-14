فرنسا – أعلن البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، امس الاستغناء عن خدمات الثنائي الأوروغوياني إدينسون كافاني، والبرازيلي تياغو سيلفا.

وقال ليوناردو، خلال حوار مع صحيفة “جورنال دو دومانش” الفرنسية: “قررنا الاستغناء عن إدينسون كافاني وتياغو سيلفا”.

وأشار المسؤول البرازيلي إلى أن الاتجاه حاليا هو للاستفادة من خدمات الثنائي، حتى نهاية أغسطس المقبل.

ويرتبط الفريق الباريسي بمباراتي سانت إيتيان وأولمبيك ليون، في نهائيي كأس فرنسا وكأس رابطة المحترفين، إضافة إلى إمكانية استئناف دوري أبطال أوروبا، حيث تأهل باريس سان جيرمان إلى الدور ربع النهائي “للتشامبيونز ليغ”.

المصدر: وكالات