ليبيا – قال فتحي باشاآغا، عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزيرد داخلية الوفاق ، إن مصر يمكن أن تلعب دورًا في المساعدة على إنهاء الانقسامات في ليبيا.

باشاآغا علق في إتصال هاتفي مع وكالة بلومبيرغ الأمريكية تابعته وترجمته صحيفة المرصد على المقطع المسيء للعمالة المصريين الذين تم القبض عليهم وإهانتهم من قبل مسلحين من مدينة مصراتة داخل مدينة ترهونة وإتهمو هؤلاء المصريين بالقتال بصف القوات المسلحة الليبية حسب زعمهم، وشكك في صحة هذا المقطع ، مضيفًا بأن وزارته ستفتح تحقيق في الموضوع وأنه إذا صح هذا المقطع فإنه سيعاقب الجناة ويقبض عليهم حسب قوله.

وقال :”هذه الممارسات مرفوضة ومستنكرة ولا علاقة لها بالأخلاق الليبية”.

وأكد وزير داخلية الوفاق على أن مصر دولة مهمة لليبيا، وأنهم مهتمون بعلاقتهم مع مصر، مضيفاً بأن الأخيرة لديها القدرة على المساعدة في حل مشاكل ليبيا”.

هذا وقد اكد العضو المقاطع لمجلس النواب عن مصراتة باشاآغا في حديث مع بلومبيرغ الأسبوع الماضي بأن مسلحيهم لن يقبلوا الهدنة والمحادثات السياسية مع الشرق إلا بعد أن يستعيدوا مدينة سرت وقاعدة الجفرة الجوية ، وقد ذكّرت الوكالة بهذه التصريحات السابقة مع تصريحاته اليوم .

وكشفت بلومبيرغ بناء على تصريحات لدبلوماسيين غربيين لم تسمهم بأن مصر حذرت من أنها ستصعد إذا تجاوزت تركيا سرت شرقا باتجاه حدودها.

يشار إلى أنه كان من المقرر أن يجتمع وزيرا الخارجية والدفاع في تركيا وروسيا في أنقرة اليوم الأحد للتفاوض على حل محتمل للمواجهة في ليبيا وسوريا، لكن الاجتماع تأجل بشكل مفاجئ ، وفقًا لوسائل إعلام تركية وروسية إضافة للخارجية في أنقرة .

ترجمة المرصد – خاص