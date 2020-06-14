أبوظبي – أغلقت بورصات الخليج، الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي باستثناء صعود وحيد لسوق مسقط للأوراق المالية.

يأتي تراجع بورصات الخليج، مع التخوف من موجة جديدة لفيروس “كورونا”، وتراجع الأسواق العالمية الأسبوع الماضي، إضافة إلى نزول أسعار النفط مع تجدد مخاوف المخزونات.

وتراجع مؤشر السوق الأول في الكويت بنسبة 3.16 بالمئة إلى 5347.35 نقطة، ومؤشر السوق الرئيس بنسبة 1.64 بالمئة، ومؤشر السوق العام 2.74 بالمئة.

وفي الإمارات، تراجع مؤشر سوق العاصمة أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.43 بالمئة إلى 4276.4 نقطة، ومؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.54 بالمئة إلى 2091.86 نقطة.

ونزلت بورصة قطر بنسبة 0.53 بالمئة إلى 9184.86 نقطة، مع نزول الإسلامية القابضة 4.4 بالمئة، وكهرباء وماء 2 بالمئة، وصناعات قطر 1.9 بالمئة.

وتراجعت بورصة البحرين بنسبة 0.48 بالمئة إلى 1274.24 نقطة، مع تراجع أسهم إي بي إم تيرمينالز البحرين 7.6 بالمئة، والبنك الأهلي المتحد 1.3 بالمئة، ومجموعة جي اف اتش المالية 0.7 بالمئة.

وهبطت بورصة السعودية بنسبة 0.24 بالمئة إلى 7292.54 نقطة، مع نزول أرامكو 0.3 بالمئة، وسابك 0.6 بالمئة، والبنك السعودي الفرنسي 2.2 بالمئة.

على الجانب الآخر، صعدت بورصة مسقط بنسبة 0.18 بالمئة إلى 3520.05 نقطة، مع صعود أسهم المتحدة للطاقة 9.8 بالمئة، والعمانية لخدمات التمويل 4 بالمئة، والجزيرة للخدمات 2.4 بالمئة.

الأناضول