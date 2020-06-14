واشنطن – اكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن لدى بلاده صواريخ فرط صوتية حديثة، يمكنها أن تصيب هدفا ضمن دائرة قطرها حوالي 70 سم، من مسافة 1600 كيلومتر.

وأضاف ترامب، في كلمة خلال حفل خريجي أكاديمية ويست بوينت العسكرية في ولاية نيويورك: “نحن نبني المئات من السفن الجديدة والطائرات القاذفة والمقاتلة، والطائرات المروحية، والدبابات الجديدة والأقمار الصناعية العسكرية، والصواريخ بما في ذلك الفرط صوتية التي تفوق سرعتها بـ17 مرة أسرع صاروخ متوفر حاليا في العالم، ويمكنها إصابة هدف على مسافة ألف ميل (1600 كلم) في دائرة نصف قطرها 14 بوصة (35.5 سم)”.

ولم يحدد الرئيس ترامب، متى سيكون هذا الصاروخ جاهزا. لكن البنتاغون اعترف في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة تتأخر عن روسيا والصين في تصميم وتطوير الأسلحة فرط الصوتية.

المصدر: نوفوستي