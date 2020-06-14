الكويت – ذكر نائب رئيس الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات، ناصر العيدان، أن جائحة فيروس كورونا المستجد أسفرت عن تعثر 8 آلاف مشروع.

وأفاد العيدان، في حديث لصحيفة “الأنباء” الكويتية، امس السبت، بتعثر نحو 50% من المشاريع الصغيرة في الكويت، أي نحو 8 آلاف، مشيرا إلى أن ذلك قد يكلف الدولة 115 مليون دينار سنويا كرواتب في حالة إغلاقها.

وأوضح المسؤول الكويتي أن إغلاق هذه المشاريع قد يسبب اتجاه أصحابها إلى ديوان الخدمة المدنية للبحث عن وظائف جديدة لهم ضمن القطاع الحكومي.

واعتبر أن خلق سوق لأصحاب المشروعات الصغيرة أصبح أمرا مطلوبا، وذلك من خلال ترسية مناقصات الدولة عليهم وتوفير مخازن وقسائم حكومية لهم وتفضيلهم في خدمات الوزارات على الشركات الكبرى.

كما شدد على أن دعم المبادرين يجب أن يتم عبر اتخاذ خطوات سريعة وحاسمة، منها إعفاء المستأجرين عن الإيجارات أثناء فترة إغلاق الأنشطة الاقتصادية.

المصدر: “الأنباء”