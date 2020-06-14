سوق الأسهم السعودية تفتتح تعاملات بداية الأسبوع على هبوط والمؤشر العام يفقد 55 نقطة

سوق الأسهم السعودية تفتتح تعاملات بداية الأسبوع على هبوط والمؤشر العام يفقد 55 نقطة

السعودية – هبط المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنحو 0.76%، في بداية تعاملات جلسة بداية الأسبوع، اليوم الأحد، وفقد المؤشر 55 نقطة، تحت مستوى 7300 نقطة​​​.

وبحسب صحيفة “الاقتصادية”، افتتحت السوق عن مستوى 7264.45 نقطة، وتتداول حاليا عن مستوى 7254.32 نقط، فاقدة مستوى إغلاق الأسبوع الماضي، عند 7309.8 نقطة.

وغلب اللون الأحمر على صفحة السوق، وهبطت الأسهم القيادية بشكل جماعي، حيث هبط سهم مصرف الراجحي بـ0.84%، والسعودي – الفرنسي بـ 0.16%، ومجموعة سامبا المالية بـ 1.36%.

كما هبط سعر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” بـ 0.9%، وعملاق النفط السعودي “أرامكو” بـ0.31، حيث يتداول سعر سهم أرامكو عند 32.25 ريال (نحو 8.6 دولار أمريكي).

المصدر: سبوتنيك