السعودية – اشترت شركة “أرامكو” 70% من شركة صناعة البتروكيماويات “سابك” مقابل 69.1 مليار دولار، وفق ما أظهرته بيانات البورصة السعودية “تداول”.

ونقلت قناة “العربية”، أن أرامكو نفذت صفقة شراء 70% من سابك بالسعر المعلن سابقا، مؤكدة أنه “تم تنفيذ عملية الاستحواذ عبر 4 صفقات خاصة، بقيمة إجمالية بلغت 69.1 مليار دولار”.

وأفاد إشعار من الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق أن أرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، حصلت على موافقة غير مشروطة من جهات مكافحة الاحتكار في التكتل على عرضها البالغة قيمته 69 مليار دولار، لشراء حصة 70 في المئة من مجموعة البتروكيماويات للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

وأعلنت أرامكو عن الصفقة في مارس/ آذار من العام الماضي، في خطوة مهمة باتجاه تنويع أنشطتها إلى التكرير والبتروكيماويات.

وكانت “رويترز” ذكرت، في 21 فبراير/ شباط، أن الصفقة تمضي صوب الحصول على موافقة غير مشروطة من الاتحاد الأوروبي.