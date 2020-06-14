ليبيا – صرح عضو اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا سليمان الشيباني أبو سريويل حول تعامل اللجنة مع ملف المواطنين العالقين بالخارج.

أبو سريويل أشار بحسب المكتب الاعلامي التابع لوزارة الصحة بحكومة الوفاق إلى أن اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا تناولت ملف العالقين بـ«عمق وحوكمة كبيرة».

ولفت إلى أن الليبيين العالقين بالخارج لهم الحق في العودة لبلادهم وجميع الجهات المسؤولة هم شركاء لنا في هذا القرار، مؤكداً أن الجهات المسؤولة اهتمت بالعالقين في الخارج ووفرت لهم متطلباتهم واستعانت بخبراء متخصصين بعلم الوبائيات في اللجنة.

وبيّن أن الحالات التي تأكد إصابتها بفيروس كورونا من العائدين إلى ليبيا يشكلون نسبة بسيطة مقارنة بعددهم، منوهاً أن الإجراءات التي اتبعتها الدولة مع العالقين بالخارج أكثر من الإجراءات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية.

كما شدد أنه على جميع العائدين من الخارج الالتزام بالتباعد الاجتماعي والالتزام بالحجر المنزلي، مضيفاً أن اللجنة العلمية والجهات المسؤولة في الدولة تناولت ملف العالقين بما يضمن تحقيق «توازن» للوصول إلى ثلاث نتائج مهمة هي العودة بهم في الوقت المناسب والحفاظ على سلامتهم وضمان سلامة بقية أفراد المجتمع.