الولايات المتحدة – يعتبر البيض طعاما بسيطا وصحيا ومن السهل تحضيره، لكن الكثيرين يطهونه بشكل خاطئ.

كشفت خبيرة الطهي الأمريكية الشهيرة ماري فرانسيس كينيدي فيشر سر طهي البيض، وفقا لما نقلته صحيفة “ميترو”.

وقالت فيشر إنه للحصول على بيضة مسلوقة ليس من الضروري سلقها، فبياض البيض يحضر على الفور عند وضعه في الماء المغلي أما الصفار فيحتاج إلى وقت أطول.

وبرأي الخبيرة، يجب أن يتم تحضير الصفار والبياض في وقت واحد، وقدمت فيشر طريقتين لطهي البيض المسلوق.

الطريقة الأولى:

اترك البيض تحت الماء البارد لتجنب تكسير قشرته ثم ضعه في الماء الساخن قبل وصوله إلى نقطة الغليان وقم بطهيه تحت نار خفيفة لمدة تراها مناسبة.

الطريقة الثانية:

ضع البيض في وعاء صغير مليء بالماء البارد، ثم سخنه بسرعة، واطفئ النار بمجرد غليان الماء، وأشارت فيشر أن هذه الطريقة تجعل الطبق طريا أكثر.

في سياق متصل، ووفقا لموقع”ميس كيرا” الطبي، يجب أن تبدأ إدخال البيض إلى نظامك الغذائي، لأن هذا الغذاء يمكن أن يساعد في درء الالتهابات والأمراض.