الشيشان – أعلن الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، أنه سيتم بعد حلول 20 يونيو، النظر في المرحلة المقبلة من رفع القيود المفروضة في الجمهورية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكتب قديروف على حسابه في “تويتر”: “أجريت اجتماعا مع مقر العمليات المختص بمكافحة مرض كوفيد-19، الوضع مستقر في الجمهورية وتحت السيطرة،​​​ بعد 20 يونيو سننظر في مسالة المرحلة المقبلة من رفع القيود السارية”.

في 1 يونيو أعلنت سلطات جمهورية الشيشان الروسية، عن بدء المرحلة الثانية من رفع القيود، وتم السماح بعمل صالونات التجميل، وأطباء الأسنان، وتم السماح للمواطنين بالتنزه على بعد لا يتجاوز ذلك 500 متر عن منازلهم.

وتشير بيانات وزارة الصحة الشيشانية، إلى أنه تم تسجيل 1441 إصابة بالمرض المذكور في الجمهورية، وبلغ عدد المتعافين 1121 شخصا، ووصل عدد الوفيات إلى 17 شخصا.

المصدر: سبوتنيك