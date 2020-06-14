العراق – أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، امس تسجيل 53 حالة وفاة خلال بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وهو الرقم الأعلى منذ ظهور الفيروس في العراق.

وبعد تسجيل هذا الرقم، وصل مجموع الوفيات في العراق إلى 549 حالة.

وسجلت الوزارة 1180 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ مجموع الإصابات في العراق 18950، كما سجلت 647 حالة شفاء، حيث وصل المجموع الكلي لحالات الشفاء 7515.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أمس الجمعة، عن إصابة 1095 شخصا، ليبلغ مجموع الإصابات منذ ظهور الفيروس في العراق 17770، كما سجلت أمس وفاة 39 مصابا، ليصل مجموع حالات الوفاة إلى 496 حالة.

المصدر: RT