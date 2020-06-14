ليبيا – قال محمود عطية عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب المصري إن ترسيم الحدود مع اليونان له العديد من الفوائد وأي ترسيم مع أي دولة تستطيع مصر من خلاله التنقيب عن الغاز أو البترول أو أي ثروة موجودة في هذه المنطقة.

عطية أشار في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية إلى أن هذا الإجراء كان متوقع أن يتم منذ فترة طويلة لكن التوقيت الآن مثالي حيث يأتي في التوترات التي تحدث في البحر المتوسط وليبيا بحسب قوله.

وأكد أن ترسيم الحدود مع اليونان يعد رداً قوياً على كل ما يحدث ويؤكد على حصة مصر في التنقيب على الغاز في حقل ظهر وما يتبعه من حقول بعد ذلك في المنطقة ما بين الحدود المصرية واليونانية.