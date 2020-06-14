ليبيا – استطاع المركز الوطني لمكافحة الأمراض التعرف على النوع الجيني لفيروس كورونا المستجد في ليبيا وذلك بعد دراسة أجريت على عدد من العينات الموجبة التي تم تجميعها من مختلف أنحاء البلاد.

وبحسب الدراسة الذي أجراها المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض وبالتعاون مع قسم الكيمياء الحيوية بكلية الطب البشري بجامعة طرابلس فإن 75 % من العينات تنتمي إلى النوع الجيني (A) لفيروس كورونا و25 % من العينات تنتمي إلى النوع (B) لفيروس كورونا.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض بأن المختبر المرجعي لصحة المجتمع عاكف على استكمال دراسته على بقية العينات الموجبة وإيجاد وجه التشابه مع ماتم نشره من قبل بنك الجينات العالمي (Genbank ) .

كما سيعقد المركز الوطني لمكافحة الأمراض مؤتمراً صحفياً بدعوة كافة الصحفيين والإعلاميين عقب الإنتهاء من الدراسة وإعداد الورقة البحثية الخاصة بفيروس كورونا المستجد للإعلان عن نتائج الدراسة ونشرها في إحدى الدوريات العالمية.