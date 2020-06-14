ليبيا – اتهم النائب الكردي المعارض وعضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان التركي عمر فاروق جرجرلي أوغلو رجب طيب أردوغان بتجويع أبناء شعبه من خلال إغداق الأموال على أطماعه في ليبيا وتوريط تركيا في “مستنقع بلد بعيد”.

أوغلو كشف في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” عن الأسباب الحقيقية وراء أطماع أردوغان في ليبيا، مشدداً على أن نيران هذا البلد ستحرق نظامه والاقتصاد التركي.

وقال إن نظام أردوغان حريص على التدخل في ليبيا البعيدة بشكل كبير عن تركيا تاركًا خلفه دولة تعاني من سلسلة أزمات اقتصادية واجتماعية وكانت أولى باهتمامه.

وفي هذا الصدد استطرد حديثه:”أهمل أردوغان دولته وسعى للانخراط في حرب للسيطرة على ليبيا ونسي ما تعانيه تركيا من معدلات بطالة وصلت لأرقام فلكية وأزمة اقتصادية تفاقمت بشكل كبير بعد تفشي فيروس كورونا المستجد”.

وتابع “يترك النظام شعبه يعاني من كل هذه الأزمات، وينفق ملايين الدولارات على الحرب في ليبيا”، مضيفاً “النظام زجّ بتركيا في ورطة جديدة ستكون لها تبعات وتداعيات خلال الفترة المقبلة”.

وعن الوضع الميداني في ليبيا، أوضح أوغلو “هناك أخبار تتحدث عن تراجع بسيط لقوات خليفة حفتر لكن هذا أمر عارض لن يستمر طويلاً”، لافتاً إلى أن هذه الحرب تمثل تهديداً كبيراً للجنود الأتراك الذين يزج بهم أردوغان فيها.

كما بيّن النائب التركي أن النظام الحاكم في بلاده يعتمد على سياسة التصادم بعد صناعة الأزمات الداخلية والخارجية في إشارة إلى افتعاله أزمات داخلية لقمع واعتقال معارضيه وخلافات مع دول إقليمية لإعادة الخلافة العثمانية المزعومة.

وأردف” اردوغان يستنسخ سياسات القمع والاضطهاد ضد الأكراد في تدخلاته العسكرية بشؤون دول إقليمية كما حدث في سوريا والعراق وليبيا و الشعب التركي بدأ يدفع ثمن مغامرات أردوغان الخارجية نتيجة للتبعات الاقتصادية الناتجة عن الحروب التي افتعلها في المنطقة”.