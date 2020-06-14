ليبيا – ألغلت روسيا، الأحد بشكل مفاجئ زيارة كانت مقررة لوزير خارجيتها، سيرغي لافروف ووزير دفاعها سيرغي شويغو، إلى مدينة إسطنبول لمناقشة تطورات الوضع في ليبيا مع المسؤولين الأتراك.

وسائل إعلام تركية أفادت بحسب قناة “سكاي نيوز عربية” بأنه كان من المقرر أن يصل لافروف وشويغو إلى إسطنبول اليوم.

وكشفت وزارة الخارجية الروسية في بيان إنه جرى تأجيل الزيارة، مشيرة إلى أنه :”تم الاتفاق على تحديد موعد لاحق لزيارة الوزيرين”.

وأضاف البيان :” بالنيابة عن رئيسي البلدين تعمل وزارتا الخارجية والدفاع في روسيا وتركيا بشكل نشط لدعم التسوية في ليبيا”.

وتابعت :” يواصل الخبراء اتصالات مكثفة من اجل التوصل إلى اتفاق سريع لوقف النار. وإنشاء الية تفاوضية بين الأطراف الليبية في المجالات المختلفة سياسيًا واقتصاديًا تحت رعاية الأمم المتحدة وفقًا لمخرجات مؤتمر برلين والقرارات الدولية”.

ولم تذكر الخارجية الروسية سبب إلغاء الزيارة التي كانت مقررة الأحد، لكن الخطوة قد تشير إلى استمرار الخلافات بين الدولتين في الملف الليبي.