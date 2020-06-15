الإمارات العربية – سجلت الإمارات، امس تراجعا كبيرا في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا على أساس يومي، حيث تم رصد 304 حالات مقابل 491 في إحصائية السبت.

وأفادت وزارة الصحة الإماراتية، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 304 حالات بعد إجراء نحو 43 ألف فحص، ليصل العدد العام للمصابين في البلاد إلى مستوى 42294.

وتشير هذه الحصيلة إلى تراجع كبير في معدل الإصابات اليومية في البلاد مقارنة مع الإحصائيات السابقة، حيث سجلت في بيانات 11 يونيو 479 حالة، وفي 12 يونيو 513، وفي 13 يونيو 491.

وأعلنت الوزارة كذلك عن وفاة شخص مصاب بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ عدد الضحايا الإجمالي 289 حالة.

وشهدت الإمارات انخفاضا في الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الأيام الماضية، وبلغت الحصيلة اليومية حالة واحدة على مدار عدة أيام متتالية.

وذكرت وزارة الصحة أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 27462 شخصا، بعد تسجيل 701 حالة شفاء جديدة خرجت من المستشفيات “وعادت إلى بيوتها وإلى ممارسة حياتها الطبيعية”.

المصدر: وسائل إعلام إماراتية