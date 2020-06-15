ليبيا – علق صلاح البكوش مستشار حوار الصخيرات المستشار الخاص لعضو مجلس الدولة عن مدينة مصراتة عبدالرحمن السويحلي على تأجيل المحادثات بين روسيا وتركيا معتبراً أنه كان من المنتظر من هذه المحادثات عقد ترتيبات وتفاهمات بين روسيا وتركيا بصفتهما لاعبين رئيسيين الآن في ليبيا للوصول لتفاهمات تلبي مصالح كل طرف وتتفادى أي صدام مباشر بينهما لكنه تم تأجيلها.

البكوش أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” امس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد إلى أنه عندما تؤجل محادثات كهذه وهي كانت قاب قوسين وأدنى من البدء يعني ذلك أن المواقف لم تتبلور بعد على هذا الاساس أوكل لوكيلي وزارتي الخارجية التركي والروسي الإستمرار في المفاوضات لترتيب الأمور لوزراء الخارجية والدفاع.

وأضاف :” عندما يعلن عن مفاوضات و محادثات على هذا المستوى وينتظره الجميع و من ثم يؤجل عادة ان المواقف لم تتبلور بعد وليس جاهزة للتوافق ، القصة لماذا ؟ هناك من يقول أن الإختلاف حول شيئين ان تركيا ليست موافقة أن يكون عقيلة صالح بديل لحفتر وعلى قصة سرت والجفرة التي اعتقد ربما تكون أكثر تعقيداً من سرت خاصة ان الولايات المتحدة تدعم تركيا من أجل إخراج روسيا من ذلك الموقع الاستراتيجي”.

وإستطرد حديثه:” روسيا لن تخرج من المشهد بلا حمص ، حفتر لا أعتقد انه قضية مهمة الآن فالمصريين تخلوا عنه والقضية أن الروس يريدون نصر ديبلوماسياً والخروج بصورة الذين اصلحوا ما افسده الغرب حسب ما يقولون، لا اعتقد انهم يريدون قاعدة لأن لديهم قاعدة في طرطوس سوريا بحرية وقاعدة جوية كما أن روسيا ليست في مجال صرف أموال على قواعد اخرى وحليفتها سوريا مدمرة فهم يريدون بعض المزايا الإقتصادية التي يمكن ان تتحقق لهم في ليبيا خاصة انهم محتاجون لمثل هذه الصفقات في ليبيا”.

أما بشان الدعوة الجزائرية لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بيّن أنها ليست جديدة فقد وجهت شهر 3 الماضي عبر القنوات السياسية لحكومة الوفاق لكن لم يحدث شيء و هناك حديث على أن حكومة الوفاق لم تفعل القنوات الرسمية لإيصال الدعوة أو ان الدعوة وصلت لعقيلة صالح عبر حكومة الوفاق، معتقداً أن يكون المستشار صالح غير مستعد في ذلك الوقت للذهاب للجزائر.

ورأى أن الجزائر و تحركاتها الآن تدفعها المتطلبات المحلية وليس الموقف في ليبيا، معتبراً أن الرئيس الجزائري لديه ثلاث أمور يريد أن يوازن بينها عندما يتحدث عن ليبيا أولاً هناك حراك داخلي كبير يريد تغيير سياسي أو تحول سياسي و هذا الحراك ليس لديه أي ثقة في السعودية و مصر و الإمارات لأنهم يعتقدون أنهم كانوا وراء دعم بوتفليقة رغم المظاهرات في الشارع أما العامل الثاني فهناك أطراف داخل المؤسسة العسكرية الجزائرية لا تعترض على وصول عسكري للحكم في ليبيا والعامل الثالث هو العامل الإقتصادي.

وأردف”الجزائر ضد الصخيرات لأنه تم توقيعه في المغرب وعندها حساسية من مصر و الإمارات و السعودية لأنهم عارضوا تعيين العمامرة كمندوب في الامم المتحدة كلها تجعل الدور الجزائري مرتبك و ضعيف وغير مؤثر وأعتقد أن الجزائر ستكون مفيدة لحكومة الوفاق أكثر مما تضر بها”.

وعن تقييمه لعمل حكومة الوفاق سواء النائب العام أو ما صدر عن الخارجية الليبية في قضية المقابر الجماعية قال:” أمر غير معقول ومفزع الاداة مكتب النائب العام وزارة العدل اعتقد انه كما العادة مخيب للآمال بإمتياز، طريقة بيروقراطية ليبيا لا تنفع هذه فضيحة وزارة الخارجية أن نطلب من مجلس الامن التدخل، حكومة الوفاق هي من طلبت من مجلس الأمن التعامل مع قضية المجرم محمود الورفلي ؟؟ هذه من أين أتت ؟ لأن محكمة الجنايات الدولية لم يعد مطلوب منها أن تحصل على إي قرار آخر، تستطيع حكومة الوفاق طبقاً لإتفاقية روما أن تقدم أدلة لمحكمة الجنايات مباشرة و لكن البيروقراطية القاتلة في ليبيا”.

البكوش قال إن إدارة حكومة الوفاق لما حدث في حقل الشرارة والوضع في الجنوب يستمر في سوء و عدم عقلانيتها، مبدياً عدم استغرابه لما يحدث في حقل الشرارة و الفيل من مجموعة مسلحة صغيرة يفرضون على العمال قفل وفتح الحقل دون أي تحرك من حكومة الوفاق.

وشدد على أن حكومة الوفاق لا تحتاج للكثير من القوات لتفرض هيبتها هناك بل تحتاج لفرض هيبتها بتقديم الخدمات للجنوب، مشيراً إلى أن ما يتم صرفه على السفراء العاطلين عن العمل يمكن أن يغير ما يحدث في الجنوب بحال تم استخدامه في مجال التنمية و الحراك السياسي هناك بحسب قوله.