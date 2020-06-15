ليبيا – أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني تعليماته لمدير فرع مصلحة الأملاك العامة بمدينة بنغازي عبدالرحيم بوعظمات حصر وتوثيق جميع المباني المملوكة للدولة وغير المستغلة منها داخل نطاق بلدية بنغازي.

الثني شدد خلال الاجتماع الذي عقده في مكتبه بديوان مجلس الوزراء مع رئيس المصلحة وفقاً للمكتب الاعلامي التابع له على البحث عن آلية للاستفادة من هذه المباني غير المستغلة بعد إجراء الصيانة اللازمة لها لتوطين عدد من مؤسسات الدولة بها.

وجاءت تعليمات الثني ضمن سياسته في ترشيد الإنفاق الحكومي خاصة فيما يتعلق ببند الإجارات لاسيما مع التعميم الصادر عن دولته لكافة الجهات بضرورة إنهاء استغلال المباني المؤجرة من نهاية شهر يونيو الجاري نتيجة تأخر تسييل الميزانية العامة للعام 2020 ميلادي، وشح الموارد المالية.

واطلع الثني على سير عمل المصلحة وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه عملها وآلية حلها باحثاً سير عمل اللجنة المشكلة لمراجعة سلامة العقود والإجراءات الخاصة بأملاك الدولة.